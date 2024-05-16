Костанай расцветёт. Миллион саженцев планируют высадить в областном центре

В этом году в областном центре, как и в прошлом, планируют высадить около 1 миллиона корней цветов. Большую часть уже посадили. В основном это бархатцы, антикула и георгины. Но, предпочтение все же отдали петуньям, так как, по словам специалистов, они менее прихотливы, и более приживаемы для нашего региона.

В этом году на высадку, полив и удобрение цветов из местного бюджета выделили 230 миллионов тенге. Подрядная организация по договору будет ухаживать за цветами до октября. Высаживать цветы в Костанае начали на прошлой неделе, приживаемость, по словам специалистов ЖКХ, сейчас хорошая, если где-то цветы не приживутся, их заменят. До конца мая планируется завершить посадку, но здесь важны погодные условия.

«Цветы местные, выращенные в Костанае, по закону цветы должны выращиваться в нашем административном округе, то есть в нашем городе. Вообще в целом 15 наименований цветов. Постараемся цветовую гамму сделать таким образом, чтобы всю красоту показать для города. В принципе уже мы объем хороший высади за кротчайшие сроки», — рассказал заместитель руководителя отдела ЖКХ акимата Костаная Алтынбек Кайратулы.

А на трех кольцевых развязках в прошлом году появились многолетние растения, саженцы завезли из соседней России. Это ель, спирея, можжевельник, кизильник, гортензия, жасмин и барбарис. В городском отделе ЖКХ объявили конкурс на поиск организации, которая будет за ними ухаживать: поливать и подстригать. Но, пока подрядчик так и не объявился.

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