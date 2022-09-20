Костанай стал заграницей в документах казахстанки

В сети активно обсуждается странная запись, которую обнаружила в свидетельстве о рождении дочери журналист и юрист Диана Окремова, сообщает BaigeNews.kz.

Руководитель республиканского правового медиа-центра в своём аккаунте сети Facebook написала:

«Зашла посмотреть электронные документы и обнаружила, что моя старшая дочь родилась за границей. В графстве Кустанай…»

Диана Окремова в телефонном разговоре пояснила нам, что никуда не обращалась, просто решила проверить электронные документы. Интересно, что в оригинале всё правильно написано, а в электронных случился сбой.