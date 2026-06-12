«Костанай-Су» просит повысить тарифы: коснется ли это жителей города





ГКП «Костанай-Су» планирует реализовать новые инфраструктурные проекты на сумму свыше 10 миллиардов тенге в рамках Национального проекта. Часть средств уже привлечена в виде займов, которые предприятию предстоит возвращать. В связи с этим коммунальщики вновь обратились в департамент по регулированию естественных монополий с заявкой на пересмотр тарифов.

Согласно расчетам предприятия, услуги водоснабжения могут подорожать на 9%, а водоотведения — на 17%. Однако, как заверили в профильном ведомстве, изменения не затронут население.

По словам руководителя отдела департамента Комитета по регулированию естественных монополий по Костанайской области Данияра Ахметова, после завершения моратория на повышение тарифов, действовавшего с октября 2025 года по март 2026 года, в департамент начали поступать заявки на пересмотр тарифов.

При этом тарифы для населения остаются неизменными с октября прошлого года и сохранятся на прежнем уровне до конца 2026 года.

Таким образом, в случае одобрения заявки изменения коснутся бюджетных организаций и юридических лиц, а не физических лиц.

Ответ по заявке «Костанай-Су» департамент должен предоставить до 26 июня.

Между тем на предприятии завершается пятилетний период действия предельных тарифов. Сейчас вопрос дальнейшей тарифной политики находится на рассмотрении.

Первый заместитель директора ГКП «Костанай-Су» Ануар Ескатов отметил, что дальнейшие решения будут зависеть от выполнения запланированных работ и освоения выделенных средств. В текущем году предприятие намерено реализовать проекты на сумму около 4 миллиардов тенге.

В департаменте также подчеркнули, что резкого роста тарифов на коммунальные услуги после завершения периода сдерживания цен не ожидается.

Что касается инвестиционных проектов, один из них предусматривает реконструкцию второй нитки водонапорного коллектора и камер переключения. Реализация рассчитана на три года. Еще один проект связан с заменой трубопровода по улицам Павлова и Железнодорожная. Его планируют завершить уже в этом году.

Спасибо, доктор: жители Лисаковска поблагодарили педиатра Эльвиру Ахметвалееву В преддверии Дня медицинского работника хочется выразить искреннюю благодарность замечательному и самому лучшему врачу-педиатру города...

Спасибо, доктор: семья Искаковых выразила благодарность медицинской сестре Алтын Калыковне Благодарственное письмо В преддверии Дня медицинского работника хочу выразить искреннюю благодарность Алтын Калыковне — медицинской...