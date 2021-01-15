«Костанай — Су» составили цифровую карту водопроводных и канализационных систем

Коммунальное предприятие «Костанай-Су» за два последних года смогло составить цифровую карту своих водопроводных и канализационных систем. Эксперты нанесли географические координаты каждой трубы и колодца, а также их диаметр, срок службы и материал из чего они сделаны. Все это уже сейчас помогает коммунальщикам при экстренных ремонтах
Костанайские коммунальщики из Костанай-су два года назад взялись за разработку географической информационной системы, которая предназначается для сбора информации о нахождении в Костанае всех сетей водоснабжения и водоотведения. По словам инженеров Костанай-су, электронная карта помогает им оперативно находить координаты всех систем в случае проблемы.
«Вот мы нанесли сети микрорайона Кунай, который построен на данной карте, указаны все сети и местная система координат, я кликаю и мы можем с легкостью найти все колодцы»,- рассказал инженер ГКП «Костанай- Су» Рустам Итекеев.
Если произойдет авария, то ее локализовать при помощи электронной карте можно быстрее, подчеркивают коммунальщики. Помимо этого карта поможет оказать помощь при выдаче технических условий на новые подключения и при аварийных отключениях участков сети или насосных станций.
«Диаметр трубы от входа до колодца, наша карта редактируется постоянна, ремонты, находить, водопровода и канализации»,- говорит Рустам Итекеев.
При этом в открытом доступе этой электронной карты нет — она создана лишь для пользования коммунальщиков, по словам специалистов Костанай су, цифровая карта будут обновляться и дальше, ведь новых микрорайонов в областном центре становится все больше.
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