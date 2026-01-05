На совещании в акимате города Костанай и.о. руководителя ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Костаная» Куанышбай Аманкулова сообщил о выявленных нарушениях при зимнем содержании улично-дорожной сети.
Нарушения сроков уборки снега
По его словам, практика показала, что не во всех случаях утверждённый алгоритм зимней уборки выполняется в полном объёме. При последнем выпадении осадков рядом подрядных организаций были допущены нарушения сроков проведения работ.
Очистка улично-дорожной сети осуществлялась несвоевременно, что привело к образованию наледи и колейности на проезжей части, а также к задержке очистки тротуаров.
Проблемы с круглосуточной работой техники
Кроме того, остаются проблемные вопросы в части организации круглосуточной уборки и вывоза снега. Как было отмечено на совещании, одна из ключевых причин — нехватка водительского состава. Это напрямую влияет на своевременный выход спецтехники и общую организацию работ.
Жалобы горожан и реакция властей
Жители Костаная продолжают направлять обращения и замечания по вопросам зимнего содержания города, в том числе через социальные сети и службу «Айкомек». Все поступающие сигналы фиксируются и находятся на контроле профильного отдела.
Досудебные претензии и возможные суды
По каждому выявленному факту в адрес подрядных организаций направляются досудебные претензии. Аманкулов подчеркнул, что в случае направления более двух аналогичных претензий отдел инициирует судебное разбирательство с целью признания подрядной организации недобросовестной и последующего расторжения договора.
