На совещании в акимате города Костанай и.о. руководителя ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Костаная» Куанышбай Аманкулова сообщил о выявленных нарушениях при зимнем содержании улично-дорожной сети.

Нарушения сроков уборки снега

По его словам, практика показала, что не во всех случаях утверждённый алгоритм зимней уборки выполняется в полном объёме. При последнем выпадении осадков рядом подрядных организаций были допущены нарушения сроков проведения работ.

Очистка улично-дорожной сети осуществлялась несвоевременно, что привело к образованию наледи и колейности на проезжей части, а также к задержке очистки тротуаров.

Проблемы с круглосуточной работой техники

Кроме того, остаются проблемные вопросы в части организации круглосуточной уборки и вывоза снега. Как было отмечено на совещании, одна из ключевых причин — нехватка водительского состава. Это напрямую влияет на своевременный выход спецтехники и общую организацию работ.

Жалобы горожан и реакция властей

Жители Костаная продолжают направлять обращения и замечания по вопросам зимнего содержания города, в том числе через социальные сети и службу «Айкомек». Все поступающие сигналы фиксируются и находятся на контроле профильного отдела.

Досудебные претензии и возможные суды

По каждому выявленному факту в адрес подрядных организаций направляются досудебные претензии. Аманкулов подчеркнул, что в случае направления более двух аналогичных претензий отдел инициирует судебное разбирательство с целью признания подрядной организации недобросовестной и последующего расторжения договора.

