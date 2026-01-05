USD 505.53 EUR 593.44 RUB 6.34

Костанай в снегу: названы причины несвоевременного выхода спецтехники

— Сегодня, 11:39
Изображение для новости: Костанай в снегу: названы причины несвоевременного выхода спецтехники

На совещании в акимате города Костанай и.о. руководителя ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Костаная» Куанышбай Аманкулова сообщил о выявленных нарушениях при зимнем содержании улично-дорожной сети.

Нарушения сроков уборки снега

По его словам, практика показала, что не во всех случаях утверждённый алгоритм зимней уборки выполняется в полном объёме. При последнем выпадении осадков рядом подрядных организаций были допущены нарушения сроков проведения работ.

Очистка улично-дорожной сети осуществлялась несвоевременно, что привело к образованию наледи и колейности на проезжей части, а также к задержке очистки тротуаров.

Проблемы с круглосуточной работой техники

Кроме того, остаются проблемные вопросы в части организации круглосуточной уборки и вывоза снега. Как было отмечено на совещании, одна из ключевых причин — нехватка водительского состава. Это напрямую влияет на своевременный выход спецтехники и общую организацию работ.

Жалобы горожан и реакция властей

Жители Костаная продолжают направлять обращения и замечания по вопросам зимнего содержания города, в том числе через социальные сети и службу «Айкомек». Все поступающие сигналы фиксируются и находятся на контроле профильного отдела.

Досудебные претензии и возможные суды

По каждому выявленному факту в адрес подрядных организаций направляются досудебные претензии. Аманкулов подчеркнул, что в случае направления более двух аналогичных претензий отдел инициирует судебное разбирательство с целью признания подрядной организации недобросовестной и последующего расторжения договора.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.