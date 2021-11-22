Костанай встречает участников шестого республиканского чемпионата WorldSkills

На базе трех колледжей развернутся соревновательные площадки по 5 направлениям. В этом году впервые в программу чемпионата включили соревнования для руководителей хореографических коллективов, с таким предложением на организаторов республиканского конкурса вышел Костанайский педколледж.

Назерке Фитанова участница чемпионата WorldSkills из Восточно-Казахстанской области. Она будет доказывать своё мастерство в компетенции «Физическая культура и спорт». Девушка уже 9 лет занимается художественной гимнастикой, в подготовке к чемпионату подошла очень ответственно. А потому рассчитывает только на призовое место.

«Я впервые участвую в данном мероприятии впервые пробую. Я жду хороших результатов,мы готовились усердно. Надеюсь на хорошее место, и что оправдаю свою подготовку. Мы узнали и сразу взялись за подготовку, потому, что время очень ценно. И мы не стали его терять, и сразу начали подготовку»,- говорит участник чемпионата WorldSkills из ВКО Назерке Фитанова.

С 1 ноября по 10 декабря в Казахстане проходит чемпионат WorldSkills по 29-ти компетенциям, 23 из них основные, а остальные дополнительные. Соревнования проходят в 8 городах страны, в том числе и в Костанае. На базе трех колледжей с 22 по 27 ноября чемпионат пройдет по 5 компетенциям: сетевое и системное администрирование, обслуживание и ремонт легковых автомобилей, обслуживание грузовой техники, руководитель хореографического коллектива и физ.культура и спорт.

«Радостно, что один из 8 регионов принимающих республиканский чемпионат стала и Костанайская область. Для нас большая ответственность и честь. Сразу три колледжа это колледж автомобильного транспорта, индустриальный и педагогический колледж получили статус конкурсных площадок, сегодня они дадут старт по 5 компетенциям»,- отмечает руководитель управления образования Зауре Байменова.

Екатерина Комкова из Павлодара участвует в новой компетенции — «Руководитель хореографического коллектива». Девушка занимается танцами уже 10 лет, и надеется доказать своё мастерство на республиканском уровне.

«Это первое мое участие, ну волнительно конечно. Стараемся, держать себя в руках. Просто наслаждаюсь моментом. А там уже посмотрим, но конечно надеюсь на победу»,- говорит участица чемпионата WorldSkills из Павлодара Екатерина Комкова.

Компетенция «Руководитель хореографического коллектива» в чемпионате WorldSkills дополнительная. Добавили ее по инициативе костанайского педагогического колледжа, с идеей они выступили в 2019 году. А в 2021 году это направление добавили в перечень национального чемпионата.

«Так как это идет новая компетенция, будет производиться в презентационном формате. Мы очень рады, что наши коллеги откликнулись, приехали не смотря ни на что. Весь чемпионат, вся площадка находится в Костанайском педагогическом колледже. Будет проходить 4 конкурсных дня, где участники покажут свое мастерство как руководители хореографических коллективов»,- говорит зав.кафедрой Костанайского пед.колледжа Салтанат Доспанова.

По итогам масштабного соревнования профессионального мастерства определятся лучшие, они представят Казахстан на международном чемпионате в городе Шанхай. Итоги станут известны 10 декабря.

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