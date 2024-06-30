Костанай заливает. Водители ищут утонувшие на дорогах госномера

Фото нашего читателя
Сегодня на Костанай обрушился мощный ливень. Практически без перерыва в городе идет дождь в прямом смысле — «льёт, как из ведра». Жители областного центра присылают нам видео затопленных улиц и фото потерявшихся государственных номеров, которые сорвал с автомобиля.
Читайте также: Зальёт дождями. Штормовое предупреждение объявлено в Костанайской области
«Перешлите в другие группы. Люди ищут свои номера наверняка. Кто-то все собрал. Это микрорайон «Береке», на углу, где с утра был потоп», — пишет читатель.
В социальных сетях появляются объявление о розыске госномеров.
Жители микрорайона «Наурыз» также делятся видео затопленной улицы.