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Костанай заливает. Водители ищут утонувшие на дорогах госномера

Фотография для новости Костанай заливает. Водители ищут утонувшие на дорогах госномера

Фото нашего читателя

Сегодня на Костанай обрушился мощный ливень. Практически без перерыва в городе идет дождь в прямом смысле — «льёт, как из ведра». Жители областного центра присылают нам видео затопленных улиц и фото потерявшихся государственных номеров, которые сорвал с автомобиля. 

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«Перешлите в другие группы. Люди ищут свои номера наверняка. Кто-то все собрал. Это микрорайон «Береке», на углу, где с утра был потоп», — пишет читатель.

В социальных сетях появляются объявление о розыске госномеров.

Жители микрорайона «Наурыз» также делятся видео затопленной улицы.

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