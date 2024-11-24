Прокуратурой Костанайской области утвержден протокол ускоренного досудебного расследования по уголовному делу о даче взятки должностному лицу.

Расследованием установлено, что 22 октября житель Костанайской области управлял транспортным средством с неисправными габаритными огнями, что влечет ответственность по ч.10 ст.590 Кодекса об административных правонарушениях и наказывается штрафом в размере 10 месячных расчетных показателей (36 920 тенге).

Несоответствие автомашины техническим требованиям было выявлено сотрудниками дорожной полиции и приняты меры к составлению в отношении водителя административного протокола.

Однако, не желая быть привлеченным к ответственности, водитель попытался передать сотруднику полиции 3000 тенге в качестве взятки, на что полицейский разъяснил, что за взятку предусмотрена уголовная ответственность.

Проигнорировав слова полицейского, водитель положил в полку на панели приборов 3000 тенге в качестве взятки.

Антикоррупционной службой Костанайской области его деяние квалифицировано по статье «Покушение на дачу взятки должностному лицу лично».

Ответственность за данное преступление предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено в Федоровский районный суд.

Окончательное решение в отношении подозреваемого с определением степени его вины будет принято судом.

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