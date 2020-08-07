Костанайца будут судить за оскорбление полицейского

Уголовное дело по факту оскорбления костанайцем полицейского направлено в суд. В пресс-службе ДП Костанайской области сообщили, что следствием окончено досудебное расследование, начатое по статье 378 часть 2 УК РК «Оскорбление представителя власти» в отношении 33-х летнего костанайца.

Житель областного центра, в состоянии алкогольного опьянения, стал разбираться с сотрудником полиции, который находился в припаркованном служебном автомобиле.

Ему показалось, что патрульный полицейский спал за рулем в припаркованной служебной автомашине. Видео инцидента он выложил в ютуб. Действия мужчины, который нецензурно оскорблял стража порядка, у населения вызвали возмущения.

В отношении мужчины было начато досудебное расследование, а видео было изучено в рамках начатой служебной проверки. По ее результатам сотрудник полиции уволен из органов внутренних дел, за то, что не пресек противоправные действия костанайца.

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