С нового года костанайцы стали больше платить за услуги вывоза мусора, поскольку товарищество «Тазалык-2012» повысило свои тарифы. Тогда же горожане стали получать новые квитанции. В нашу редакцию обратился житель Костаная, который оплачивая счёт после увеличения тарифа, увидел в сумму сразу в три раза больше, обычной.

С нового года компания «Тазалык-2012» повысила тариф на свои услуги. К примеру, для жителей благоустроенного сектора, то есть многоэтажек, с 452 до 694 тенге за человека. Когда начали приходить новые счета, Александр Могилко решил разобраться в измененных расценках. Изучив квитанцию, у него возникло много вопросов. Дело в том, что в своей квартире он живет с женой и ребенком, а счет пришел, рассказывает мужчина, сразу за семерых человек.

«Все это время нам выставляли квитанции, мы их оплачивали, я не обращал на это внимания, а вот в январе-феврале этого года нам пришла квитанция в размере 9000 с чем-то там тенге нам начислили. Я сразу заподозрил что-то неладное, пошел разбираться. Я у них попросил акт обследования, откуда они взяли этих людей, то что на нашем адресе проживает семь человек. В общем, они мне не дали», — говорит Александр Могилко.

Однако, компания все же предоставила мужчине копию договора и отчеты об оплате за последние 3 года.

«А самое интересное, что на моем адресе, где проживаю я в квартире и там, где моя мать в частном доме, одни и те же люди. Мы платим за этих людей в квартире и за этих же людей в частном доме», — говорит Александр.

В мусоровывозящей компании об этой ситуации знают. Они утверждают, что такое действительно происходит, но очень редко. Кстати, мужчина также обратил внимание специалистов на то, что в счете за январь-февраль у него стояло сразу 14 человек по одному адресу.

«До 10 января был один тариф, после 10 другой тариф. И, чтобы просчиталось все, поэтому они сделали семь получается начисления до 10 января и потом семь сделали с 10 по 31 января. Потому что тариф изменился не с начала месяца, а с 10 января, поэтому он увидел 14, там нет 14. — Это у всех так? — Это у всех так», — объяснила начальник абонентского отдела ТОО «Тазалык-2012» Тамара Есетаева.

Чтобы разобраться в ситуации в целом, специалисты требуют у мужчины справку — это «Сведения о зарегистрированных лицах» сразу по двум адресам. Ее можно получить в личном кабинете егов с указанием дат. Но, она актуальна только в день выдачи.

«В 2021 году контролер обходила и выяснила, что вас проживает на адресе больше и заактировала, полностью заактировала дом. На другом адресе приходил собственник и заключал договор и указал этих же людей. Знать, что одни и те же люди мы не можем искать по всей базе искать. Заявления не поступало, что прошу убрать начисления с того адреса, потому что эти люди переписались ко мне на этот адрес», — объяснила начальник абонентского отдела.

Однако, мужчина утверждает, что за все эти годы он не видел, чтобы к ним в дверь стучался контролер. Таким образом, без официальных документов в данной ситуации не разобраться. Если же собственники квартир предоставят нужные сведения, то компания проведет перерасчет. Но, только за последние три года, согласно нормам Гражданского Кодекса.

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