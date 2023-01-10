Костанайца, «похоронившего» McDonald’s, не стали наказывать

6 января житель Костаная А. возложил похоронный венок к ресторану «Макдональдс» в Костанае.

По данному факту в отношении А. сотрудниками полиции был составлен протокол за совершение мелкого хулиганства в общественном месте (ст.434 ч.1 КРКобАП), сообщила пресс-служба областного суда.

Постановлением специализированного суда по административным правонарушениям города Костаная от 10 января 2023 года производство по делу в отношении А. прекращено ввиду отсутствия в его действиях состава административного правонарушения, предусмотренного ст.434 ч.1 КРКобАП.

Постановление суда в законную силу не вступило.

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