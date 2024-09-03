Костанайца, скрывавшегося от уголовного преследования в армии, задержала полиция

Правоохранители Акмолинской области выявили 19-летнего жителя Костанайской области, пытавшегося избежать уголовного преследования за наркопреступление, пойдя на службу в армию, сообщает Polisia.kz.

История началась несколькими месяцами ранее, когда на территории Кокшетау полицейскими были задержаны двое молодых людей, у которых было изъято более 20 гр психотропного вещества. После задержания полицейские начали досудебное расследование, но подозреваемых отпустили по месту жительства до получения результатов судебно-химической экспертизы.

По полученной информации, одним из подозреваемых оказался житель Кокшетау, а вторым — житель соседней Костанайской области. Когда результаты экспертизы подтвердили наличие запрещенных веществ, сотрудники полиции задержали местного жителя и поместили его в изолятор временного содержания. Однако когда оперативники отправились в Костанайскую область для задержания второго подозреваемого, им стало известно, что он ушел на службу в армию. 26 августа сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности УП города Кокшетау совместно с отделением военной полиции воинской части 5510 задержали юношу, находившегося на службе.

Теперь ему предстоит ответить за свои действия перед законом, и служить в армии он не сможет до завершения судебного процесса. Парень водворен в ИВС. Ведется следствие.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.