Костанайца ударили ножом в магазине

В результате конфликта житель Костаная был доставлен в реанимацию. Удар ножом ему был нанесен в одном из магазинов города. Об обстоятельствах происшествия, в ответ на наш запрос, alau.kz рассказали в департаменте полиции Костанайской области.

«В управлении полиции Костаная находится уголовное дело, зарегистрированное по статье 106 УК РК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Так, 22-ого мая текущего года, находясь в одном из магазинов по улице Авиационная, в ходе ссоры 41-летний мужчина нанес ножевое ранение в область грудной клетки 36-летнему местному жителю, в результате чего потерпевший был госпитализирован в областную больницу», — сообщила пресс-секретарь начальника ДП Костанайской области Ирина Беженарь.

В настоящее время по данному факту назначенасудебно-медицинская экспертиза.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.