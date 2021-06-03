Костанайца ударили ножом в магазине

В результате конфликта житель Костаная был доставлен в реанимацию. Удар ножом ему был нанесен в одном из магазинов города. Об обстоятельствах происшествия, в ответ на наш запрос, alau.kz рассказали в департаменте полиции Костанайской области.
«В управлении полиции Костаная находится уголовное дело, зарегистрированное по статье 106 УК РК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Так, 22-ого мая текущего года, находясь в одном из магазинов по улице Авиационная, в ходе ссоры 41-летний мужчина нанес ножевое ранение в область грудной клетки 36-летнему местному жителю, в результате чего потерпевший был госпитализирован в областную больницу», — сообщила пресс-секретарь начальника ДП Костанайской области Ирина Беженарь.
В настоящее время по данному факту назначенасудебно-медицинская экспертиза.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области