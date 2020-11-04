Костанайцам 65+ стоит остаться дома. Новое постановлние главного санврача Костанайской области

О внесении изменений и дополнений в постановление Главного государственного санитарного врача Костанайской области №51 от 19.10.2020 года

В соответствии со статьями 9, 36, 102, 104 и 107 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», ПОСТАНОВЛЯЮ:

В постановление Главного государственного санитарного врача Костанайской области № 51 от 19 октября 2020 года «Об усилении карантинных мер» внести следующие изменения и дополнения:

1) подпункт 12) пункта 1 изложить в следующей редакции:

«12) разрешение работы объектов религиозных объединений в будние и выходные дни (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.) с обеспечением заполняемости не более 30% и не менее 5 м2 на одного посетителя, с запретом проведения массовых мероприятий (жума намаз, религиозные обряды и др.) и работы объектов общепита, расположенных в них, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий;»;

2) подпункт 13) пункта 1 изложить в следующей редакции:

«13) разрешение работы объектов культуры (индивидуальные, групповые репетиции с участием не более 30 человек), библиотек, музеев, галерей, выставок, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением штатного режима работы с ограничением посещения зрителями старше 65 лет;»;

3) подпункт 18) пункта 1 изложить в следующей редакции:

«18) разрешение работы общественных бань, саун с задействованием бассейнов (с расчетом 4 кв.м. на одного посетителя, с одновременным присутствием не более 30 % посетителей от проектной вместимости), с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние дни с 8:00 до 21:00 часов (строго по предварительной записи);»;

4) подпункт 21) пункта 1 изложить в следующей редакции:

«21) разрешение работы крытых спортивных объектов, (спорткомплексы, спортшколы, спортклубы, тренировочные залы, фитнес-центры, спортивно-оздоровительные центры) независимо от форм собственности, для проведения индивидуальных и групповых тренировок с участием не более 5 человек, без зрителей, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние в будние дни с 7:00 до 22:00 часов;»;

5) подпункт 26) пункта 1 изложить в следующей редакции:

«26) разрешение деятельности аптек, продовольственных магазинов (минимаркеты, супермаркеты, гипермаркеты);»;

6) подпункт 29) пункта 1 изложить в следующей редакции:

«29) разрешение деятельности государственных органов (организаций, предприятий), органов квазигосударственного сектора, национальных кампаний, иных организаций, а также субъектов предпринимательства с соблюдением требований ПГГСВ РК № 57. При этом не менее 60% сотрудников остаются на дистанционной форме работы (при штатном расписании более 30 сотрудников);»;

7) подпункт 38) изложить в следующей редакции:

«38) запрет на организацию экскурсионных, корпоративных, групповых выездов на природу и обзор достопримечательностей, за исключением групп не более 3 человек или членов одной семьи;»;

8) подпункт 43) пункта 1 изложить в следующей редакции:

«43) разрешение деятельности театров (заполняемость не более 50%, но не более 50 человек, с регистрацией на портале infokazakhstan.kz, соблюдением масочного режима, социальной дистанции и соблюдении требований ПГГСВ РК № 57 с ограничением посещения зрителями старше 65 лет;»;

9) подпункт 47) пункта 1 изложить в следующей редакции:

«47) разрешение деятельности аттракционов на открытом воздухе, за исключением сдачу в аренду детских и взрослых средств для передвижения (электромобили, педальный автомобиль, самокаты, картинги, гироскутеры всех видов и т.п.);»;

10) пункт 1 дополнить подпунктами 50)-52) следующего содержания:

«50) ограничение передвижения граждан старше 65 лет по улицам за исключением острой необходимости (выход в магазины для приобретения продуктов, в аптеки, лечебные организации, вынос мусора и др.);

51) организацию работы продовольственных и непродовольственных рынков с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы в будние и выходные дни с 10:00 до 17:00 часов, запрет работы крытых продовольственных и непродовольственных рынков в выходные и праздничные дни;

52) организацию работы магазинов по реализации всех видов непродовольственных товаров, при соблюдении заполняемости не более 30% от проектной мощности из расчета 4 м2 на одного покупателя, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние и выходные дни с 9:00 до 20:00 часов.».

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Главный Государственный санитарный врач Костанайской области В. Нечитайло

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