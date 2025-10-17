Задолженность жителей и предприятий Костаная перед теплоэнергетической компанией превысила 967 миллионов тенге. Наибольшая часть долга приходится на население — 465 миллионов тенге, сообщает предприятие.

По словам начальника абонентского отдела КТЭК Айсулу Блисовой, задолженность прочих потребителей составляет 245,2 млн тенге, неустойка — 101,2 млн, а бюджетные организации должны ещё 37,2 млн тенге.

«Предприятие взыскивает долги через частных нотариусов и суд. Материалы направляются судебным исполнителям, которые накладывают аресты на счета и имущество должников. В случае неуплаты ограничивается подача горячей воды», — рассказала Блисова.

Благодаря системной работе, за последние месяцы дебиторская задолженность снизилась на 226 млн тенге.

Акция для должников

Чтобы ускорить процесс погашения долгов, компания вновь запустила акцию «Погаси долг — сэкономь на пене» , которая стартовала 15 октября и продлится один месяц. Участники, полностью погасившие задолженность, освобождаются от начисленных пеней.

В прошлом году подобная кампания показала высокую эффективность:

«В период проведения акции поступило 112,2 млн тенге платежей. При этом было списано 31,3 млн тенге пеней — это около 27% от общей задолженности», — уточнила Блисова.

Условия участия

Акция распространяется на физических и юридических лиц, кроме бюджетных учреждений. Чтобы принять участие, необходимо:

полностью погасить задолженность, сформировавшуюся на 1 октября текущего года ;

передать актуальные показания приборов учёта горячей воды.

При этом неустойка, по которой уже вынесено законное решение суда или ведётся исполнительное производство, списанию не подлежит.

В компании отметили, что при положительных результатах акция может быть продлена.

