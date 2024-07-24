Костанайцам напомнили, что за непредоставление декларации предусмотрено наказание

Казахстан с 2021 года поэтапно вводит все новые категории налогоплательщиков в систему всеобщего декларирования. К 2025 году туда войдут уже все казахстанцы. А в этом году под сдачу финансовой отчетности попали руководители ТОО, индивидуальные предприниматели и их супруги.

К этому месяцу о своих доходах и имуществе отчитались только 38 тысяч жителей Костанайской области из этой категории. А это только 49% от числа подлежащих декларированию.

«За непредоставление декларации предусмотрена административная ответственность. На первый раз это предупреждение в любом случае административный материал будет составляться, но будет выноситься постановление в виде предупреждения. При повторном нарушении, там предусмотрен штраф — 15 МРП, на текущую дату — это свыше 55 тысяч тенге», — говорит руководитель управления департамента государственных доходов по Костанайской области Шынар Жумабай.

Напомним, что декларацию можно оформить через кабинет налогоплательщика посредством мобильного приложения Е-салык. Срок сдачи до 15 сентября. Но, в департаменте госдоходов призывают не откладывать это в долгий ящик, а сдать декларацию как можно раньше, к тому же занимает это не более 5 минут. Сделать это можно электронно, не посещая налоговую.

«В декларации нужно отражать только то имущество, которое зарегистрировано за пределами РК. Все движимое, недвижимое имущество, которое есть в иностранном государстве. Все, что зарегистрировано на территории РК квартиры, машины, если есть банковские счета этого отражать не нужно. Та как органы госдоходов получают это от уполномоченных органов, либо от банков второго уровня. Также подлежат декларированию наличные денежные средства до 10 тысяч МРП, если такие дома хранятся», — сообщила руководитель управления.

Предоставить финансовый отчет также можно и через егов.кз. Для этого необходимо иметь электронную цифровую подпись. В департаменте госдоходов напомнили, что цель внедрения всеобщего декларирования – это обеспечение прозрачности доходов и имущества, а также борьба с теневой экономикой и коррупцией

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