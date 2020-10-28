Костанайцам помогут найти сведения о погибших родных в годы войны

Костанайцам предлагают помочь в поиске сведений об их родных, пропавших во время Великой Отечественной войны. Общественное объединение из столицы ведет поиск архивных сведений уже на протяжении года. В этом им помогает налаженное сотрудничество с другими государствами, а также помощь казахстанских волонтеров из всех регионов страны, передает alau.kz

25-летний Дархан Касенов в 1941 году ушел на фронт. Первые месяцы войны семья Дархана еще получала от него письма, а потом всякая связь с молодым солдатом прервалась. Домой с фронта он уже не вернулся. Но его семья продолжала искать о нем хоть какие-то сведения. Вот только почти 80 лет поисков прошли практически безуспешно.

«Вместе с дядей участвовали два его брата. Оба брата вернулись. Не вернулся только наш дядя. Мама его Касенова Батика до последних своих дней ждала его. Не дождалась. И вот его два брата дали нам наказ найти его место, могилу, место захоронения и мы этот наказ хотим исполнить»,- рассказала племянница пропавшего без вести солдата Ботагоз Касенова.

Эта история похожа на сотни других. Тех, кто по-прежнему пытается узнать, где и как погибли их близкие во время Великой Отечественной войны. Найти сведения самостоятельно оказывается безумно сложно. Но теперь на помощь таким семьям может прийти общественное объединение из Нур-Султана. Сегодня его представители приехали в Костанай, чтобы встретиться с родственниками пропавших.

«Общественное объединение «Атамның аманаты» образовано в мае 2019 года. В течение года мы занимались поисками пропавших без вести в годы Второй мировой войны. В наше объединение обратилось более 3 тысяч казахстанцев, которые до сегодняшнего дня ищут своих отцов, дедов и прадедов, ушедших на фронт. За это время мы нашли сведения о более 600 солдатах и офицерах, призванных с территории Казахстана»,- сообщила Райгуль Мушанова, заместитель председателя правления «Атамның аманаты».

На встречу собралось не так много костанайцев. Но каждый из них обратился в общество и теперь надеется на скорые результаты поисков. Их от имени организации ведут 6 опытных поисковиков, которым вдобавок помогают волонтеры со всех регионов страны и даже других государств, участвовавших во второй мировой. Запросы в интернете и архивах позволяют каждую неделю находить данные о десятке пропавших солдат. Один из таких найденных Терентий Сомов. Выяснилось, что за время войны он получил 2 медали за отвагу и Орден Красной звезды. Но только теперь удостоверение к этим наградам вручают его уже пожилой дочери.

«Он начинал с Брянска и дошел до Германии. И вот там он погиб. Он как санитар. Мы и приехали за этим. Не могу. А то я начну плакать»,- сказала дочь Терентия Сомова Нина Чипанова.

Оставить заявку на поиск своих близких, которые погибли во время войны, костанайцы могут на сайте столичной поисковой организации ata-amanaty.kz или по номеру их телефона 8 776 828 45 35. Помочь в поиске родных может и костанайское объединение «Жас Star». Они сотрудничают с «Атамның аманаты». Их контакты 8 775 435 32 00.

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