Костанайцам предлагают трудоустройство

Костанайцам предлагают трудоустроиться по некоторым из новых направлений гос.программы «Еңбек». Возможности открыты как для выпускников, не имеющих опыта работы, так и для людей давно находящихся в поиске рабочего места. В этих целях запущен один из примечательных проектов «Контракт поколений». Он должен помочь молодым специалистам получить опыт от старших сотрудников предпенсионного возраста, и в будущем сменить их на этом посту, передает alau.kz

С конца прошлого лета для молодых костанайских специалистов и выпускников открылись два новых направления для трудоустройства. Появились они в рамках государственной программы «Еңбек». По итогам прошлого года стало ясно, что одно из этих направлений пользуется спросом среди молодежи — это проект «Первое рабочее место». И вот с начала нового 2021 года центр занятости вновь объявил набор выпускников, которых можно будет трудоустроить по этому проекту.

«По «Первому рабочему месту» это выпускники и молодежь до 29 лет, которые не имели опыта работы. То есть, у них нет опыта, пенсионных отчислений. Мы их также направляем в организации города по специальности или по близкой специальности. Заключаем договора с работодателями на постоянные рабочие места»,- рассказала руководитель Центра занятости населения акимата города Костанай Надежда Костенюк.

С прошлого лета городскому центру занятости удалось трудоустроить по данному направлению 21 выпускника. Чтобы поддержать молодых людей организация взяла на себя оплату их работы в течение года по 20 МРП ежемесячно, то есть в этом году эта сумма составит уже 58 тысяч тенге. От работодателя по его желанию может быть произведена доплата. А вот еще одно новое направление для трудоустройства отклика в прошлом году среди костанайцев не нашло. Речь идет о проекте «Контракт поколений».

«Мы направляем в организации, где есть люди предпенсионного возраста, то есть те, кому осталось до пенсии менее полугода. Мы направляем туда специалистов, молодого сотрудника для передачи опыта. То есть при последующем уходе на пенсию на это вакантное место уже есть готовый специалист, которого он также обучает в течение полугода»,- сообщила Надежда Костенюк.

Как ни старался в прошлом году костанайский центр занятости привлечь людей по «Контракту поколений» не удалось. Хотя участники возрастом не ограничивались и им также предусматривали оплату в течение полугода по 20 МРП от центра занятости.

«После того как мы информационную работу провели мы во все организации направляли письма с целью разъяснения и узнать о том, есть или нет у них пенсионеры. Эта работу сейчас проводится»,- сказала руководитель Центра.

Набор людей и по «Контракту поколений», и по проекту «Первое рабочее место» уже стартовал. Центр занятости планирует, что в общей сложности им удастся трудоустроить за 2021 год не меньше 30 человек по этим двум направлениям. Кроме того в работе остаются и остальные проекты программы «Еңбек». Среди которых и молодежная практика, и курсы краткосрочного обучения. Чтобы подать заявку на трудоустройство соискатели могут воспользоваться сайтом egov.kz либо заполнить свои данные в зоне самообслуживания городского центра занятости.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.