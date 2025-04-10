Любителей популярного напитка — березового сока будут штрафовать в Казахстане. Об этом предупредили сотрудники КГУ «Пригородное учреждение лесного хозяйства» Костанайского района.

С наступлением весны, когда начинается сокодвижение, многие костанайцы стремятся полакомиться березовым соком, который считается источником витаминов.

«Люди отправляются в лес, вооружившись топорами и другими подручными средствами. К сожалению, потребительский азарт отдельной категории населения зачастую берет верх над разумом и чувством ответственности, в результате чего варварски уродуются тысячи берез. Раны на березах долго не зарастают, древесина в этих местах начинает гнить, через раны в дерево попадают возбудители опасных инфекций, что в дальнейшем приводит к гибели белоствольных. Надо сказать, что березовый сок выполняет важную функцию — несет к ветвям необходимые питательные вещества, чтобы дерево пробудилось после зимнего сна, пошло в рост и на нем распустились листочки», — сообщает КГУ «Пригородное учреждение лесного хозяйства» Костанайского района.

КГУ «Пригородное учреждение лесного хозяйства» Костанайского района напоминает, что добыча березового сока приравнивается к порче лесных насаждений и влечет административную ответственность. Согласно статье 368 «Нарушение установленного порядка использования лесосечного фонда, заготовки и вывозки древесины, заготовки живицы и древесных соков, второстепенных древесных ресурсов/материалов» влечет штраф для физических лиц — 10 МРП — 39 320 тенге; для должностных лиц и субъектов малого бизнеса — 30 МРП — 117 960 тенге; для субъектов среднего бизнеса — 50 МРП — 196 600 тенге; для крупного бизнеса — 100 МРП — 393 200 тенге».

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