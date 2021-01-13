Костанайцам рассказали, как безопасно и быстро оформить авто

Автомобилистам Костанайской области рекомендуют переоформлять транспорт онлайн. Пока же статистика такова: в 2020 году в Костанайской области сняли и поставили на учет более 83 тысяч автомобилей. Из них почти 80 тысяч через СпецЦОН и спецсектора, остальные – через портал электронного правительства.

«По итогам 2020 года через портал электронного правительства были сняты и поставлены на учет 3541 автомобиль. Традиционным способом (через госкопорацию) – 79499. Пока победа, конечно, не в пользу цифровых технологий. Но, тем не менее, стоит признать, что костанайцы стали гораздо чаще получать услуги самостоятельно. Возможно, коррективы внесла пандемия. Учитывая то, что сегодня эпидобстановка все еще напряженная, мы рекомендуем гражданам пользоваться альтернативными (цифровыми) методами получения госуслуг. Касается это и оформления автомобиля. Сегодня это можно сделать на портале электронного правительства egov.kz», — говорит PR-менеджер филиала НАО «ГК «Правительство для гражан» по Костанайской области Ярослава Богатырева.

Для того, чтобы оформить услугу на портале электронного правительства, продавцу и покупателю нужно соблюдать простой алгоритм действий.

Продавцу:

1. Авторизоваться на портале и перейти по кнопке «Заказать услугу онлайн».

2. Выбрать транспортное средство, подлежащее продаже и заполнить запрос. В запросе указать ИИН покупателя транспортного средства.

3. Подписать запрос ЭЦП (электронной цифровой подписью).

4. Получить подтверждение от покупателя.

5. В личном кабинете (в разделе «История получения услуг») ознакомиться с уведомлением об обработке вашей заявки, которое поступит в течение указанного времени.

6.При положительном результате обработки запроса обратиться в специализированный отдел НАО «Государственной корпорации «Правительства для граждан». При себе необходимо иметь оригиналы государственных регистрационных номерных знаков, свидетельство о регистрации транспортного средства, акт снятия с регистрации транспортного средства.

Покупателю (подтверждающему запрос на перерегистрацию транспортного средства):

1.Авторизоваться на портале и пройти в личный кабинет (в раздел «История получения услуг»).

2.Ознакомиться с запросом, ожидающим согласования.

3.Заполнить запрос, выбрать специализированный отдел НАО «Государственной корпорации «Правительства для граждан» для получения государственных регистрационных номерных знаков и свидетельства о регистрации транспортного средства.

4.Оплатить:

·Государственную пошлину за выдачу государственных регистрационных номерных знаков;

·Государственную пошлину за изготовление свидетельства о регистрации транспортного средства;

·Регистрационный сбор.

Важно! Оплата должна быть совершена по месту нахождения ближайшего спецЦОНа

5.Подписать запрос ЭЦП (электронной цифровой подписью).

6.В личном кабинете (в разделе «История получения услуг») ознакомиться с уведомлением об обработке вашей заявки, которое поступит в течение указанного времени.

7.При положительном результате обработки запроса обратиться в специализированный отдел НАО «Государственной корпорации «Правительства для граждан». При себе необходимо иметь документы, подтверждающие оплату государственных пошлин и сбора, акт регистрации транспортного средства, документ электронной формы сделки. На портале услуга доступна только физическим лицам.

«Сегодня все чаще в нашем обиходе звучит термин «лайфхак», — отметила Ярослава Богатырева. – Я могу предложить его и костанайским автомобилистам. Раз мы говорим о безопасности граждан в сложившейся эпидситуации и об актуальности регистрации авто онлайн, то и у госкопорации есть свой «лайфхак»! Обезопасьте себя по максимуму! То есть, минимизируйте контакт с другими услугополучателями. За новыми номерами и техпаспортом на транспортное средство покупатель авто может в спецЦОН не приходить вовсе! Стала доступна совершенно новая функция — «Доставка ГРНЗ и СРТС на дом».

Как оформить?

1.Авторизоваться на портале и перейти по кнопке «Заказать услугу онлайн».

2.Заполнить все обязательные поля.

3.Оплатить государственную пошлину (2240 тенге).

4.Подписать заявку ЭЦП (электронной цифровой подписью).

5.В личном кабинете (в разделе «История получения услуг») ознакомиться со сформированным уведомлением о результате запроса.

Срок оказания услуги — 1 рабочий день.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.