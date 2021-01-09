Костанайцам рассказали, как получить ЭЦП без очереди

Первые рабочие дни нового года для ЦОНов всегда сопровождаются «потоком» из желающих получить ЭЦП. Несмотря на соблюдение масочного режима и социальной дистанции, говорят в госкопорации, лучше обезопасить себя вовсе. То есть, получить ЭЦП, не тратя время на посещение ЦОНа.

Чаще всего в январе в ЦОНы приходят те, у кого вот-вот закончится срок действия электронной цифровой подписи. А она нужна. Кому-то сдать отчетность, кому-то — для работы на портале госзакупок, кому-то для личных нужд. При этом многие знают, что срок действия ЭЦП год, а вот то, что его можно продлить, при этом не посещая ЦОН, многие не знают.

Если Вы зарегистрированы в Базе мобильных граждан, то на Ваш ваш телефон придет SMS-сообщение, которое оповестит: пора заглянуть в личный кабинет на портале Национального удостоверяющего центра pki.gov.kz.

Если в БМГ Вы не зарегистрированы, то лучше помнить примерную дату получения ЭЦП и успеть продлить срок ее действия вовремя.

«Делается это просто. На сайте Национального удостоверяющего центра нужно заполнить все данные, касающиеся действующей ЭЦП. После — нажать кнопку «Обновить список ключей», при корректном вводе пароля от ЭЦП, будет отображен ключ аутентификации. Подписываете и приступаете к работе: во вкладке «Мои ключи ЭЦП» в выпавшем меню нужно выбрать пункт «Перевыпуск ключей ЭЦП», заполните основные поля, нажмать на кнопку «Подать заявку», подтвердить и подписать. В случае, если для хранения ЭЦП Вы выберете компьютер, придумайте и введите пароль на Ваши ключи ЭЦП и нажмите кнопку «Загрузить сертификаты». Пароль должен содержать латинские буквы нижнего и верхнего регистров, а также цифры. Минимальная длина пароля — 6 символов», — рассказала алгоритм PR-менеджер филиала НАО «ГК «Правительство для граждан» по Костанайской области Ярослава Богатырева. Если Вы «просрочили» ЭЦП, то ее нужно получать вновь. И вновь можно не идти в ЦОН. Сегодня доступна услуга получения ЭЦП удаленно, то есть без посещения ЦОН. Ей могут воспользоваться и те, кто оформляет ЭЦП впервые.

Подготовительная работа: иметь при себе оригинал действующего удостоверения личности или паспорт гражданина РК; телефон с возможностью получения SMS-сообщений; Ваш компьютер должен иметь веб-камеру, а так же установленную в него программу NCALayer на своем ПК.

«Здесь так же необходима регистрация в Базе мобильных граждан, но не стоит сразу вздыхать, что ее нет! — продолжает Ярослава Богатырева. — Для проверки регистрации Вашего номера телефона в базе мобильных граждан укажите свой ИИН. В случае успешной проверки введите SMS-код (одноразовый пароль), полученный с номера 1414. Если Вы ранее не были зарегистрированы в БМГ или не получили одноразовый пароль, то система предложить зарегистрировать/перерегистрировать вас и ваш номер телефона. После успешной регистрации в БМГ, система проверит наличие на компьютере приложения NCALayer. После нужно будет нажать кнопку «Перейти к получению ЭЦП». Откроется станица удаленной идентификации, где необходимо ввести номер телефона, зарегистрированный в БМГ, и SMS-код. После ввода необходимо подтвердить личность (создать Digital ID) и нажать кнопку «Начать». Это означает, что перед пользователем откроется окно добавления селфи. Нужно «расположить» лицо в центре экрана и нажать на иконку фотоснимка. После добавления селфи нажмите «Продолжить» для прохождения видеоидентификации».

Там так же несложный алгоритм действий: 1. Откроется окно видеоидентификации, где необходимо нажать «Начать»;

2. После успешной видеоидентификации необходимо задать PIN-код для дальнейшего доступа к аккаунту и нажать кнопку «Задать PIN-код;

2. Добавить документ, удостоверяющий личность, сделав фото документа либо загрузить файл;

3. Зайти в личный кабинет с помощью пароля;

4. Добавить электронный адрес к электронному варианту обращения и выберать место хранения ключа, затем отправить заявку с указанием его местоположения;

5. Указать путь к хранилищу ключей для сохранения ЭЦП (выберите папку) и нажать «Открыть».

6. Придумайте и введите пароль на ЭЦП и нажмите «Загрузить сертификаты». Получайте услуги онлайн!

Никому не доверяйте свою ЭЦП. Передавая свою ЭЦП другому человеку, Вы даёте ему доступ к своим личным данным.

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