Костанайцам советуют одеваться теплее. Какой будет погода в августе, сообщили синоптики

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Начальник отдела метеопрогнозов РГП «Казгидромет» по Костанайской области Антонина Шибаршина, первая декада августа будет жаркой, но дождливой.
Однако потом, синоптики советуют одеваться теплее.
«И уже во второй половине первой декады, всю вторую декаду, начало третьей декады ожидается прохладная, дождливая погода. Частые дожди с грозами, местами возможен град, усиление ветра 15-20 м/с. Температура будет понижаться ночью до 8-13, в отдельные дни на севере до плюс 5 градусов тепла.», — сообщила Антонина Шибаршина.
А в третьей декаде августа жители области смогут вдоволь насладиться последними деньками лета, так как температура воздуха будет постепенно повышаться. Ночью до 20-25, а днем до 33 градусов.
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