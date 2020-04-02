Костанайцам запрещается выходить на улицу без масок — постановление главный санврач

Опубликовано постановление главного государственного санитарного врача Костанайской области с изменениями и дополнениями.

В постановление Главного государственного санитарного врача Костанайской области № 4 от 29 марта 2020 года «Об усилении мер по обеспечению безопасности населения Костанайской области в рамках исполнения Указа Президента Республики Казахстан «О введении чрезвычайного положения в РК» внести следующие изменения и дополнения:

1) пункт 1 дополнить подпунктом 18) следующего содержания:

«18) жителям Костанайской области, а так же жителям других регионов находящимся на территории Костанайской области, запрещается выход на улицу и посещение общественных мест без масок.»;

2) подпункт 5 пункта 2 изложить в следующей редакции:

«5) ограничить выход жителей из мест проживания с 22-00 часов до 06-00 часов, только по особой необходимости (в магазины, аптеки, вынос мусора, на работу и пр.);»;

3) пункт 2 дополнить подпунктом 7) следующего содержания:

«7) передвижение пассажиров по территории Костанайской области всеми видами общественного транспорта (железнодорожный, автобусы, микроавтобусы, такси и другие) разрешается только в масках, в такси не более 2 пассажиров на заднем сиденье.».

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