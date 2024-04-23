Костанайцев активнее начнут приучать к сортировке мусора

Теперь костанайцы смогут отделять не только пластик в вот такие вот имеющиеся сетки, а также избавляться от стекла и бумаги, которые в дальнейшем пойдут на переработку. В городе в этом году появится 1100 новых контейнеров.

Житель Костаная Тимур Карпатулин отмечает, что раздельная сортировка мусора — это мировой тренд. Сам мужчина уже на протяжении трех лет отделяет мусор, который подлежит переработке. По его мнению, установка новых контйнеров — мера необходимая, и люди со временем начнут придерживаться этих норм.

«Готовы или не готовы? Помните, как мы переходили на безналичный расчет в автобусах, все возмущались, всем было плохо и неинтересно. А потом мы радовались и хвастались, что Казахстан перешел на безналичку наконец. Все новое, всегда тяжело воспринимается . Это очень полезно, это очень надо. Свалки исчезнут. Это будет рециркуляция, новые бизнесы появится. Рециркуляция, обработка мусора — это то, что помогает людям понять, что все вокруг моё», — говорит житель Костаная Тимур Карпатулин.

В городском отделе ЖКХ рассказали, что новые 1100 мусорных контейнеров для бумаги и стекла в городе появятся до конца года. Всего сегодня в Костанае 550 мусорных площадок, на каждой появится по одному новому контейнеру. Специалисты отмечают, что зачастую мусорные площадки субъекты бизнеса заполняют коробками. Теперь, их необходимо будет выбрасывать в определенную емкость. Благодаря этому, отмечают специалисты, они хотят навести порядок на мусорных площадках. Помимо этого в планах у ЖКХ провести еще и другую работу.

«550 мусорных площадок, которые у нас есть сейчас по городу, мы провели анализ, провели обследование, выявили, что порядка 40 мусорных контейнерных стоянок необходимо где-то сделать подъездной путь, где-то ограждение и так далее. В этом направлении сейчас работаем, будем закупать услугу и приведем в соответствие», — говорит руководитель отдела ЖКХ акимата Костаная Денис Петрухно.

Сегодня по городу также имеется 53 контейнера для ртутьсодержащих отходов. По словам Дениса Петрухно, с момента их установки люди стали более осознаннее, и не выбрасывают такие отходы в обычные мусорные баки.

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