Парковка за счёт части сквера: аким Костаная назвал это вынужденной мерой





В Костанае застройщикам рекомендуют предусматривать подземные парковки. Аким города Марат Жундубаев подчеркнул, что дома должны быть обеспечены парковочными местами.

«Парковки, сейчас мы строителям уже рекомендовали и на этом настаиваем, чтобы были подземные парковки. Парковочными местами должны быть обеспечены дома. Без этого принимать мы не будем», — заявил аким.

В качестве примера он привёл ЖК «Васильевский», где сейчас строят современную многоуровневую парковку. По словам Жундубаева, парковочных мест там не хватает, и без решения этого вопроса возникнет проблема.

Аким также сообщил об обустройстве дополнительных парковочных мест за счёт небольшой части сквера. Он назвал это вынужденной мерой.

«Но это вынужденная мера. Почему? Потому что мы должны обеспечить там соответствующие парковочные места», — пояснил Марат Жундубаев.

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