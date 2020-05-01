Костанайцев, имеющих оружия, не будут привлекать к ответственности за просроченную лицензию

Полиция не будет наказывать владельцев оружия с просроченной лицензией, пока костанайцы не смогут продлить срок разрешительных документов.

Как пояснили в управлении полиции Костаная, обычно людям для этого нужно было посетить поликлинику, сдать зачет в учебном центре. Но, доступ в эти учреждения на время карантина ограничен. Поэтому полицейские и ослабляют требования.

«Граждане, у которых срок действия на хранение и ношение оружия истекает в режиме ЧП, не будут привлекаться к административной ответственности по статье 486 Кодекса об административных нарушениях. После окончания будет дан какой-то срок, ну, скажем, неделя, когда они соберут эти документы и подадут уже в общем порядке»,- сказала начальник отдела по контролю за оборотом оружия УП Костаная Елена Семиволова.

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