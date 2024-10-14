Костанайский областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом сообщает, что 14 октября в период времени с 15:00 по 18:00 часов, в районе ТЦ «Саяхат», расположенного по улице Карбышева 131, Костанайским областным оперативным штабом по борьбе с терроризмом будет проводиться антитеррористическое учение.
Основной целью учения является отработка навыков реагирования и взаимодействия государственных органов при возникновении угроз террористического характера, а также минимизация и ликвидация последствий акта терроризма.
B этой связи просим граждан соблюдать спокойствие и руководствоваться официальной информацией государственных органов.
Отнестись с пониманием к проводимым учениям, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных государственных органов.