Костанайцев попросили воздержаться от нахождения в районе Костанайской области

Камыстинский районный оперативный штаб по борьбе с терроризмом Костанайской области распространил сообщение.

26 апреля 2024 года в период с 14.00 до 19.00 часов на территории насосной станции ТОО «Камысты» Камыстинским районным оперативным штабом по борьбе с терроризмом будут проведены антитеррористические учения.

«Целью мероприятия является отработка практических навыков сил и средств правоохранительных и специальных государственных органов при возникновении угроз террористического характера, а также минимизация и ликвидация последствий акта терроризма. В связи с проводимыми мероприятиями предусмотрены меры ограничения движения на территории района. Просим граждан сохранять спокойствие и выполнять законные требования задействованных в учениях представителей правоохранительных органов, а также просим воздержаться от нахождения и движения в ближайшее время на данном участке», — говорится в сообщении.

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