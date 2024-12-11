Костанайцев предостерегли от покупки земли по объявлениям

В Костанае появились объявления о продаже земельных участков, которые граждане получили под индивидуальное жилищное строительство. Однако такие сделки являются незаконными, предупредил аким города Марат Жундубаев.
По его словам, некоторые получатели участков, еще не оформившие право собственности, уже пытаются реализовать землю через социальные сети.
«Хочу предупредить жителей нашего города. Тем, кто хотел бы приобрести такую землю с рук, делать этого не стоит. Участок предоставляется человеку на три года, и в этот период он не имеет права его продавать», — отметил аким.
Марат Жундубаев пояснил, что владелец участка сможет распоряжаться им только после завершения строительства и оформления права собственности. До этого момента продажа земли или передача прав на нее не допускаются.
Глава города также обратился к тем, кто размещает подобные объявления, напомнив об ответственности за такие действия.
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