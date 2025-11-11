Костанайцев предупредили о временных проблемах с качеством воды

Жителей Костаная предупредили о временном ухудшении качества водопроводной воды в некоторых районах города. Как сообщили в ГКП «Костанай-Су», ситуация связана со снижением давления в системе водоснабжения, которое произошло 16 июня.
По информации предприятия, изменение качества воды обусловлено гидравлическими процессами, возникшими в водопроводных сетях после перепадов давления.
В настоящее время специалисты проводят сброс и промывку сетей водоснабжения, а также обследуют инженерные коммуникации и запорную арматуру. Ход работ находится на постоянном контроле.
До полного восстановления нормативных показателей качества воды жителям рекомендуется использовать воду для питья только после кипячения и предварительного отстаивания.
В ГКП «Костанай-Су» принесли извинения за временные неудобства и сообщили, что о результатах проводимых работ будет сообщено дополнительно.
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