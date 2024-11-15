Костанайцев предупредили о звуках выстрелов 23 и 24 июня

Жителей Костаная и Костанайского района предупредили о проведении тактико-специальных учений с военнообязанными.
Учебные тренировки пройдут 23 и 24 июня на территории Амангельдинского водохранилища в районе поселка Амангельды, входящего в административную территорию Костаная.
В ходе учений будет задействовано большое количество специализированной техники, вооружения и личного состава. Также возможны звуки выстрелов, проведение учебных стрельб, передвижение автомобильной и тяжелой техники.
В связи с этим жителей просят сохранять спокойствие, не вмешиваться в ход учений, не распространять неподтвержденную информацию и не поддаваться панике.
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