В ночь на предстоящие сутки в северных, западных и южных районах Костанайской области прогнозируется снег и метель, днём осадки сохранятся, местами ожидается гололед.
На севере и юге области местами будет туман. Юго-западный ветер усилится до 9–14 м/с, на севере, востоке и юге области порывами до 15–20 м/с.
Температура воздуха ночью составит 11–16 градусов мороза, на западе области около 8 градусов ниже нуля. Днём ожидается от 1 до 6 градусов мороза.
В Костанае будет облачно, утром и днём синоптики прогнозируют снег, метель и гололед. Юго-западный ветер усилится до 9–14 м/с, днём порывы будут достигать 15–20 м/с. Температура воздуха в областном центре ночью составит 12–14 градусов мороза, днём — 2–4 градуса ниже нуля.
В Костанае начали строить ледяные горки и новогодний городок
"Умные" счётчики и честные тарифы: как "Костанай-Су" меняет систему учёта воды
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.