В ночь на предстоящие сутки в северных, западных и южных районах Костанайской области прогнозируется снег и метель, днём осадки сохранятся, местами ожидается гололед.

На севере и юге области местами будет туман. Юго-западный ветер усилится до 9–14 м/с, на севере, востоке и юге области порывами до 15–20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 11–16 градусов мороза, на западе области около 8 градусов ниже нуля. Днём ожидается от 1 до 6 градусов мороза.

В Костанае будет облачно, утром и днём синоптики прогнозируют снег, метель и гололед. Юго-западный ветер усилится до 9–14 м/с, днём порывы будут достигать 15–20 м/с. Температура воздуха в областном центре ночью составит 12–14 градусов мороза, днём — 2–4 градуса ниже нуля.

