Костанайский областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом распространил сообщение для жителей Костаная.
16 сентября на территории ТД «Мир сантехники» расположенное по ул. Шевченко с 15.30 до 18.00 часов Костанайским областным оперативным штабом по борьбе с терроризмом будут проведены антитеррористические учения.
Целью мероприятия является отработка практических навыков сил и средств правоохранительных и специальных государственных органов при возникновении угроз террористического характера, а также минимизация и ликвидация последствий акта терроризма.
«В связи с проводимыми мероприятиями предусмотрены меры ограничения движения на пересечении ул. Бородина. Просим граждан соблюдать спокойствие и руководствоваться официальной информацией государственных органов. Отнестись с пониманием к проводимым учениям, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных государственных органов», — говорится в сообщении.
