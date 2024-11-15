Костанайцев предупредили об ограничениях в передвижении





8 июня в Костанае пройдут плановые учения, направленные на отработку взаимодействия комплексных сил полиции.

Как сообщили в Управлении специализированной службы охраны Костанайской области, мероприятия начнутся в 15:00 на территории аппарата акима Костанайской области.

В связи с проведением учений будет временно ограничено движение автотранспорта и пешеходов на улицах Баймагамбетова, Тәуелсіздік и Дулатова.

Жителей региона просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, соблюдать законные требования представителей государственных органов и ориентироваться только на официальные источники информации.

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