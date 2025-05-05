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Костанайцев предупредили об ограничениях

— Сегодня, 20:00
Изображение для новости: Костанайцев предупредили об ограничениях

pixabay.com

Сообщение для жителей и гостей города Костаная. 

6 мая в 7:00 на территории торгово-развлекательного центра Kostanay Plaza пройдут пожарно-тактические учения. В рамках тренировочных мероприятий будет задействована специализированная техника.

«Просим сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к проводимым учениям. Все действия направлены на повышение готовности подразделений к реагированию в случае чрезвычайных ситуаций»,- сказано в сообщении



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