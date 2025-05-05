Заместитель председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Олжас Кизатов сообщил о планах по...
Сообщение для жителей и гостей города Костаная.
6 мая в 7:00 на территории торгово-развлекательного центра Kostanay Plaza пройдут пожарно-тактические учения. В рамках тренировочных мероприятий будет задействована специализированная техника.
«Просим сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к проводимым учениям. Все действия направлены на повышение готовности подразделений к реагированию в случае чрезвычайных ситуаций»,- сказано в сообщении
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