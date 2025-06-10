USD 508.5 EUR 580.66 RUB 6.44

Костанайцев предупредили об отключении холодной воды

— Сегодня, 09:37
Изображение для новости: Костанайцев предупредили об отключении холодной воды

pixabay.com

ГКП «Костанай-Су» распространило сообщение для костанайцев о временном ограничении подачи воды. 

В связи с подключением водопроводных сетей по адресу: ул. Чкалова, 1 10 июня с 09:00 до 22:00 останутся без воды по следующим адресам:
Жилые дома:

  • ул. Маяковского: 106, 108, 108/1, 115, 117, 117/1,
    117/2, 123, 125
  • ул. Чкалова: 10, 6, 5, 3, 1, 1а
  • ул. Гашека: 6/1, 6/2, 9, 4/1, 2/1, 2/3

Социальные объекты:

  • Ясли-сад Nº51 — ул. Чкалова, 10/1
  • Школа-интернат — ул. Гашека, 2
  • Областной антикор — ул. Гашека, 4
  • Глазная больница — ул. Гашека, 6


Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.