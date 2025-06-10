В Костанае в очередной раз дымил мусорный полигон. Напомним, аналогичный случай произошел 22 апреля. Тогда...
ГКП «Костанай-Су» распространило сообщение для костанайцев о временном ограничении подачи воды.
В связи с подключением водопроводных сетей по адресу: ул. Чкалова, 1 10 июня с 09:00 до 22:00 останутся без воды по следующим адресам:
Жилые дома:
- ул. Маяковского: 106, 108, 108/1, 115, 117, 117/1,
117/2, 123, 125
- ул. Чкалова: 10, 6, 5, 3, 1, 1а
- ул. Гашека: 6/1, 6/2, 9, 4/1, 2/1, 2/3
Социальные объекты:
- Ясли-сад Nº51 — ул. Чкалова, 10/1
- Школа-интернат — ул. Гашека, 2
- Областной антикор — ул. Гашека, 4
- Глазная больница — ул. Гашека, 6
Управление специализированной службы охраны Костанайской области. распространило сообщение. 12 июня 2025 года в 15.00 часов...
Сел пьяным за руль, в итоге - ДТП с пострадавшими. В воскресенье многие костанайцы стали...
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.