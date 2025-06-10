ГКП «Костанай-Су» распространило сообщение для костанайцев о временном ограничении подачи воды.

В связи с подключением водопроводных сетей по адресу: ул. Чкалова, 1 10 июня с 09:00 до 22:00 останутся без воды по следующим адресам:

Жилые дома:

Социальные объекты:

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