План работ Костанайской горэлектросети ТОО «ЭПК-forfait» в Костанае с отключением потребителей частного сектора и спальных районов с 3 ноября.
3 ноября с 10:00 до 18:00 — детский сад «Академия радости», ИП Сусаренко, ИП Мериоара, ИП Кушембаева, ТОО «Алина — лайф», ГЭК -20-«Спартак», дачи «Текстильщик 1».
Частный сектор: ул. 1,2,3,4,5,6 Костанайская, ул. Цветочная 380-424, 1пр.,2пр.,3пр., Цветочный, пр. Кобланды батыра 45-61, 49/1-49/2,51/1-51/3.
4 ноября с 10:00 до 18:00 — спальный сектор: ул. Мауленова 2,4,6,8, 8а,10, частный сектор: ул. Мауленова 12/1-12/3.
6 ноября с 09:00 до 18:00 — клиника «Медионика», СО «Садовод», магазин «Продукты», «Нур», БСГ, СТО, ГАЗС, кофейня № 1, сауна «Арука», автомойка, автомойка «Рако», кафе «Шахерезада»,
Спальный сектор: ул. Хакимжановой 56, ул. Маяковского 102а.
Частный сектор: ул. Краснопартизанская 55-71, ул. Наримановская 5-27,27а,21/1-21/12,23/1-23/10, ул. Кирпичная 1-81, 14/4-14/14,16/2-16/10, ул. Дачная 1-38, ул. 8 Марта 71/1-71/7,64-90, ул. Маяковского 97/1-97/2,99,997, пр. Хакимжановой 1-54, 34/1-34/2,36/1,
Светофор: ул. Хакимжановой – ул. Маяковского
ул. Маяковского – ул. Наримановская
ВЕСЬ!!! Костанай-2 7 ноября с 10:00 до 18:00
Детский сад «Ясмин» по ул. 6 Солнечная 5, детский сад по ул. Доненбаевой 31а, ясли – сад № 1, магазин «Театральный», «Филиппок», «Арман-Ель», ТОО «Ардан-2015», поликлиника, ИП Гаджиев.
ВЕСЬ!!! ЧАСТНЫЙ СЕКТОР: ул. 1,2,3,4, проезд Спартака, ул. Крупская, ул. Мирная, ул. Энгельса, ул. Спортивная, ул. Некрасова, ул. Тургенева, ул. Белинского, ул. Солнечная, 4,5,6 проезд Солнечный, ул. Мира, ул. Жуковского, ул. Аксу, ул. Студенческая, ул. Химиков, ул. Чекмарева, ул. Автозаводская.
