План работ Костанайской горэлектросети ТОО «ЭПК-forfait» с отключением потребителей частного сектора и спальных районов на 14 -18 октября.

С 14 по 18 октября с 09:30 до 17:30 — АЗС №6 –Эталон, сауна «Майами-Сити», агрохимлаборатория по ул. Летунова 1А

Частный сектор: ул. Л.Беды 95-191, 191/1-195/3, 113/1-113/11, ул. Садовая 1-22 ул. Летунова 111-125, ул. Комарова 69-134, ул. Соколовская 2-22, ул. Рудненская 1-44, 21/1-21/11, 28/1, 28/13, ул. Хакимжановой 55-154

14 октября с 10:00 до 14:00 — гостиница «Турист», салон «Рубин», городской архив, экономический суд, городской суд, совет ветеранов,

Спальный сектор: ул. Дулатова 89

Светофор ул. Дулатова – ул. Тарана

14 октября с 14:00 до 18:00 — Константино-Еленинский собор, Лицей №17, магазин «Партнёр», «Магнит», ТД «Мирас», ТД «Сказ», ИП Беляшов

Частный сектор: ул. Алтынсарина 182-228, ул. Рабочая 61-74, ул. Касымканова 144-199, ул. Шипина 50-56, пр. Назарбаева 67-71, ул. Пролетарская 74-84.

Светофор ул. Алтынсарина –пр. Назарбаева

14 октября с 09:30 до 18:00 — ТОО»Атрия», ТОО «Астык Азия трейд», ТОО «Пласт-окно», ИП Радуга, ИП Есенбаева, ТОО «МС-Лидер», ИП Утенов, ИП Кукенов, мельница «УН-Агро», ТОО «Той-Сай», ИП Куджанов, ТОО «Агропланета», ИП Курманбаева, ТОО «Компания ALE», ИП Ефимов, магазин «Украинский»

Частный сектор: ул. Киевская 23-58, 23/1 -23/17, 58/2 -58/12

14 октября с 10:00 до 18:00 — детский сад «Белоснежка», ТОО «ДК Жук-Агро», ТД «Дизель», ТД «Сара», магазин «Мясной», «Продтовары», «Азимут», АЗС «Трудовая», «Гелиос №6», ГЭК «Пилот, Рубин»

Частный сектор: ул. 1 Челябинская 1-35, 17/1, 20/1

Спальный сектор: ул. Карбышева 43в, 43б, 45, 49, 51, 53

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