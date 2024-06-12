Костанайцев предупредили синоптики

Прогноз представили костанайские синоптики.

Погода будет без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 5-10, днем на юго-востоке области порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ожидается ночью 13-18, днем 25-30, на юге области 33 тепла.

В Костанае малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 13-15, днем 28-30 тепла.

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