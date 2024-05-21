Костанайцев предупредили сообщением об ухудшении погоды

Фото взято с сайта ortcom.kz
Днем в северной половине 22 мая области ожидается дождь, гроза, град.
Ночью на юге области будет туман.
Ветер юго- западный, западный 9-14, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью 6-11, днем 16-21, на юге области 24 тепла.
В Костанае будет переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью 8-10, днем 19-21 тепла.
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