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Костанайцев предупредили сообщением об ухудшении погоды

Фотография для новости Дождь, снег, гололед. Штормовое предупреждение объявлено в Костанайской области

Фото взято с сайта ortcom.kz

Днем в северной половине 22 мая области ожидается дождь, гроза, град.

Ночью на юге области будет туман.

Ветер юго- западный, западный 9-14, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 6-11, днем 16-21, на юге области 24 тепла.

В Костанае будет переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 8-10, днем 19-21 тепла.

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