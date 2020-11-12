Костанайцев предупреждают о новом виде мошенничества

Государственная корпорация «Правительство для граждан» предупреждает об участившихся за последний месяц случаях мошеннических действий, когда неизвестные лица звонят гражданам, представляются работниками ЦОНов и просят погасить долги либо запрашивают для сверки личные данные.

В целях предотвращения подобных инцидентов госкорпорация информирует граждан, что работники «Правительства для граждан» не осуществляют обзвонов, не имеют доступа к базам данных должников, а также не причастны к работе коллекторских компаний.

Любое сообщение между «Правительством для граждан» и услугополучателями может проходить только посредством смс-уведомлений от номера 1414, где граждан могут уведомить об имеющейся брони, истечении срока действия документов, даты выдачи либо запросов по получению композитных услуг.

Государственная корпорация «Правительство для граждан» настоятельно рекомендует проявить бдительность и не сообщать свои личные данные третьим лицам. Пострадавшие от подобных мошеннических действий могут обратиться в правоохранительные органы.

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