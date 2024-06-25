Костанайцев предупреждают о визитах медиков по квартирам

В Казахстане стартует Национальное исследование STEPS, направленное на изучение факторов риска неинфекционных заболеваний среди взрослого населения, в котором примут участие 3300 респондентов и каждому будет предложено пройти экспресс-диагностику крови на глюкозу и сделать антропометрические измерения. Об этом сообщает пресс-служба управления здравоохранения Костанайской области.

Неинфекционные заболевания являются одной из основных проблем в области здравоохранения практически для всех стран мира.

В Костанайской области исследование проведут:

г. Костанай

Поликлиника 1- 01.07-04.07

Поликлиника 4- 19.08-22.08

Поликлиника 3 — 26.08- 27.08

Поликлиника 5 -28.08- 30.08

Костанайский район — 12.08-14.08

г. Лисаковск — 29.07-31.07

г. Рудный- с 05.08-08.08

Район Б. Майлина -22.07-24.07

Сарыкольский район – 15.07-17.07

Федоровский район-08.07-10.07

В Казахстане четыре группы неинфекционных заболеваний — это сердечно-сосудистые, онкологические заболевания, болезни органов дыхания, диабет,являются основной причиной нетрудоспособности, заболеваемости, инвалидизации и вызывают 80% всех случаев преждевременной смерти населения в стране. Основными причинами становятся поведенческие факторы риска, такие как употребление табака, нездоровое питание, отсутствие физической активности и чрезмерное употребление алкоголя.

Исследование будет состоять из трех этапов:

анкетирование участников на дому для оценки поведенческих факторов риска

проведение антропометрических измерений, показателей работы сердечно-сосудистой системы

измерение биохимических параметров крови (определение глюкозы и холестерина через тест полоски)

Специалисты будут иметь при себе:

официально удостоверение/ бейдж с фотографией и печатью организации;

соответствующая экипировка (кепка и сумки) с логотипом STEPS.

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