Костанайцев предупреждают о возможном цифровом мошенничестве

В социальных сетях появились объявления ИП и ТОО с предложением помощи в получении электронных государственных услуг за денежное вознаграждение. Об этом сообщает пресс-служба Костанайского филиала госкорпорации «Правительство для граждан».

Государственная корпорация «Правительство для граждан» сообщает, что данные ТОО и ИП никакого отношения к деятельности госкорпорации не имеют и являются субъектами частного предпринимательства.

Напоминаем, что электронные госуслуги граждане могут получить самостоятельно и бесплатно на портале egov.kz, в мобильном приложении egovmobile и в телеграм-ботеEgovKzBot2.0. Кроме того, наиболее востребованные электронные справки доступны в социальных сетях Facebook и Вконтакте.

Предупреждаем о том, что, идя на подобную сомнительную сделку и передавая свою электронно-цифровую подпись, вы рискуете оказаться жертвой мошенников.

Будьте бдительны! Соблюдайте правила хранения ЭЦП и получайте услуги самостоятельно.

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