В Костанае новогодние торжества пройдут под названием «Қош келдің, Жаңа жыл». Основные праздничные мероприятия состоятся на площади перед областным акиматом и начнутся 31 декабря в 18:00.
Первыми на сцену выйдут участники детской развлекательной программы. С 21:00 до 23:00 для горожан и гостей города пройдет концерт творческих коллективов Дома культуры «Мирас».
После небольшого перерыва, ближе к 01:00 1 января, с поздравительным обращением к жителям выступит аким Костаная. Затем небо над городом озарит праздничный фейерверк. В целом развлекательная программа на главной площади продлится до 02:00.
Как добраться домой
Для удобства жителей в новогоднюю ночь будет организована работа общественного транспорта. С 00:30 до 03:00 автобусы будут курсировать по маршрутам № 3, 10, 13 и 18 .
Праздники в микрорайонах
Как сообщила руководитель отдела культуры и развития языков акимата Костаная Сауле Азимжанова, праздничные программы запланированы и на других городских площадках.
Так, в жилом массиве Дружба, возле культурного центра «Достык», концертно-развлекательная программа пройдет с 20:00 до 23:30. Еще одна праздничная локация будет организована в микрорайоне Костанай-2 — у библиотеки-филиала Станционной. Там мероприятия состоятся уже после Нового года — с 01:00 до 03:00.
В акимате отмечают, что праздничные площадки позволят жителям разных районов города встретить Новый год рядом с домом и в комфортной обстановке.
