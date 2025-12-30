В Костанае новогодние торжества пройдут под названием «Қош келдің, Жаңа жыл». Основные праздничные мероприятия состоятся на площади перед областным акиматом и начнутся 31 декабря в 18:00.

Первыми на сцену выйдут участники детской развлекательной программы. С 21:00 до 23:00 для горожан и гостей города пройдет концерт творческих коллективов Дома культуры «Мирас».

После небольшого перерыва, ближе к 01:00 1 января, с поздравительным обращением к жителям выступит аким Костаная. Затем небо над городом озарит праздничный фейерверк. В целом развлекательная программа на главной площади продлится до 02:00.

Как добраться домой

Для удобства жителей в новогоднюю ночь будет организована работа общественного транспорта. С 00:30 до 03:00 автобусы будут курсировать по маршрутам № 3, 10, 13 и 18 .

Праздники в микрорайонах

Как сообщила руководитель отдела культуры и развития языков акимата Костаная Сауле Азимжанова, праздничные программы запланированы и на других городских площадках.

Так, в жилом массиве Дружба, возле культурного центра «Достык», концертно-развлекательная программа пройдет с 20:00 до 23:30. Еще одна праздничная локация будет организована в микрорайоне Костанай-2 — у библиотеки-филиала Станционной. Там мероприятия состоятся уже после Нового года — с 01:00 до 03:00.

В акимате отмечают, что праздничные площадки позволят жителям разных районов города встретить Новый год рядом с домом и в комфортной обстановке.

Почти все дворы обновили: Костанай выходит на 100% благоустройства В Костанае особое внимание уделяется благоустройству дворовых территорий. Об этом сообщил аким города Марат Жундубаев....

Новогодние дороги под угрозой: «КазАвтоЖол» предупреждает о сложной погоде С 30 декабря 2025 года по 4 января 2026 года на территории Казахстана ожидается переменчивая...

Что изменится в 2026 году: премьер назвал ключевые законы Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства 30 декабря 2025 года сообщил о приоритетных законах, которые...