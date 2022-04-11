Костанайцев призывают выйти на общегородской субботник

Для приведения в благоприятный вид не только улиц города, а также дворов и придомовых территорий, парков и скверов, акимат города организует месячник по санитарной очистке, благоустройству и озеленению.

14 апреля в 14 часов акимат призывает горожан выйти на общегородскую уборку.

«Здесь хотелось бы обратиться ко всем неравнодушным жителям города, предпринимателям, государственным учреждениям, председателям ПКСК, ОСИ и Простых товариществ не оставаться в стороне и активно подключиться к работе. С 8 апреля сотрудниками отделов акимата города информация о начале акции по санитарной очистке распространялась по объектам предпринимательства. Владельцам небольших магазинов и объектов бизнеса будет оказываться помощь подрядными организациями в вывозе собранного мусора на полигон», — обратился к жителям заместитель акима Костаная Алексей Костюков.

Основными направлениями работы, по-прежнему будут благоустройство скверов, улиц, бульваров, территорий предприятий, организаций всех форм собственности, объектов социального, культурного и бытового назначения, дворов многоэтажек и частных домовладений. В этом году 47 городских скверов и уборка в них распределены среди крупных предприятий, государственных учреждений, ВУЗов и СУЗов.

«Требования очень простые. Нужно привести в порядок, помыть, убрать, по городу ездили, штукатурка осыпается. Трескается, баннеры порвались , мусорные урны, козырьки, входные группы, нормальный порядок привести», — отметил аким Костаная Марат Жундубаев.

При этом в акимате добавили, что если сотрудники предприятий не смогут выйти на уборку в четверг, они смогут сделать это в любое другое время, главное успеть, отметил аким города, убрать до начала майских праздников.

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