Костанайцев, продававших паспорта вакцинации, задержала полиция

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления криминальной полиции установили двух 27-летних жителей города Костанай, которые ради собственной наживы решили заняться продажей паспортов вакцинации от COVID-19, сообщает polisia.kz

По их словам, в июле они открыли специальный аккаунт в Telegram. Затем с целью поиска клиентов стали распространять во всех социальных группах рекламу о том, что могут сделать паспорт вакцинации. Предоплату “желающие” могли перечислять на карты банков второго уровня, одну из которых они оформили на постороннего человека. Денежные средства, а именно более 300 тысяч тенге, мужчины потратили на личные нужды. Но, по их словам, документы так никто и не получил. После, клиентов просто блокировали.

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