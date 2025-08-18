USD 540.87 EUR 632.01 RUB 6.76

Костанайцев просят не паниковать

— Вчера, 11:16
Изображение для новости: Костанайцев просят не паниковать

Фото взято с yandex.kz/maps

Костанайский областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом предупредил костанайцев.

18 августа 2025 года на территории ЦС «Аквалидер» с 11.00 до 13.00 часов Костанайским областным оперативным штабом по борьбе с терроризмом будут проведены антитеррористические учения.

Целью мероприятия является отработка практических навыков сил и средств правоохранительных и специальных государственных органов при возникновении угроз террористического характера, а также минимизация и ликвидация последствий акта терроризма.

В связи с проводимыми мероприятиями предусмотрены меры ограничения движения на пересечении ул. Каирбекова-Толстого.

«Просим граждан соблюдать спокойствие и руководствоваться официальной информацией государственных органов. Отнестись с пониманием к проводимым учениям, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных государственных органов»,- говорится в сообщении.



