Костанайский областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом предупредил костанайцев.
18 августа 2025 года на территории ЦС «Аквалидер» с 11.00 до 13.00 часов Костанайским областным оперативным штабом по борьбе с терроризмом будут проведены антитеррористические учения.
Целью мероприятия является отработка практических навыков сил и средств правоохранительных и специальных государственных органов при возникновении угроз террористического характера, а также минимизация и ликвидация последствий акта терроризма.
В связи с проводимыми мероприятиями предусмотрены меры ограничения движения на пересечении ул. Каирбекова-Толстого.
«Просим граждан соблюдать спокойствие и руководствоваться официальной информацией государственных органов. Отнестись с пониманием к проводимым учениям, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных государственных органов»,- говорится в сообщении.
