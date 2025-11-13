Сегодня, 13 ноября в 15:00 на территории РГП «Резерв»» в Костанае пройдут плановые учения по взаимодействию комплексных сил — полиции, противопожарной службы и скорой медицинской помощи.
На время тренировки будет временно закрыто движение для автотранспорта и пешеходов на перекрёстках:
- Мауленова — Беды;
- Мауленова — Фролова.
«Жителей и гостей города просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, выполнять законные требования представителей государственных органов и ориентироваться только на официальную информацию», — сообщает управление специализированной службы охраны Костанайской области.
