Сегодня, 13 ноября в 15:00 на территории РГП «Резерв»» в Костанае пройдут плановые учения по взаимодействию комплексных сил — полиции, противопожарной службы и скорой медицинской помощи.

На время тренировки будет временно закрыто движение для автотранспорта и пешеходов на перекрёстках:

Мауленова — Беды;

Мауленова — Фролова.

«Жителей и гостей города просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, выполнять законные требования представителей государственных органов и ориентироваться только на официальную информацию», — сообщает управление специализированной службы охраны Костанайской области.

