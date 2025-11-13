USD 524.65 EUR 607.02 RUB 6.48

Костанайцев просят не паниковать от 13.11.2025 09:00

— Сегодня, 09:00
Изображение для новости: Костанайцев просят не паниковать <span class="hidden-btn"> от 13.11.2025 09:00</span>

Фото alau.kz/Н.Луговской

Сегодня, 13 ноября в 15:00 на территории РГП «Резерв»» в Костанае  пройдут плановые учения по взаимодействию комплексных сил — полиции, противопожарной службы и скорой медицинской помощи.

На время тренировки будет временно закрыто движение для автотранспорта и пешеходов на перекрёстках:

  • Мауленова — Беды;
  • Мауленова — Фролова.

«Жителей и гостей города просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, выполнять законные требования представителей государственных органов и ориентироваться только на официальную информацию», — сообщает управление специализированной службы охраны Костанайской области.

 



