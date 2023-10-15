Костанайцев просят подготовится к отключениям электричества

План работ Костанайской горэлектросети ТОО «ЭПК-forfait» в Костанае с 16 по 20 октября с отключением потребителей частного сектора и спальных районов.

с 16 по 20 октября с 10:00 до 18:00 — частный сектор: ж/м Амангельды ул. Тепличная 1 -16, 7А, 4/1, 4Б, 4Г, 4В, 4Д, 4Е, 4К, ул. Парковая 1 -5, 33, 35, 37А. Благоустроенный сектор: ул. Парковая 13, 15, 30, 35. 16 октября с 10:00 до 18:00 — АЗС по ул. Каирбекова. Частный сектор: ул. Каирбекова 362/3,366/1-366/6, 368,370,372/1, 362, 364,364/1-364/5, 362/6, 360/1-360/7. 17 октября с 10:00 до 18:00 — магазин «Апельсин», ИП Семеров, ИП Привальцев, ИП Петросов, ИП Макаров. Спальный сектор: ул. Гоголя 61, пр. Абая 160, ул. Павлова 42,44, ул. 5 Апреля 30,34. 18 октября с 10:00 до 18:00 — магазин « Золото Москвы», «Эдем», «Белый ветер», Народный банк, Форте-Банк, «Астана». Спальный сектор: пр. Аль-Фараби 43,43а,45, пр. Абая 164, ул. Толстого 40. Светофоры: пр. Аль-Фараби – пр. Абая, ул. Толстого – пр. Абая 19 и 20 октября с 10:00 до 18:00 — школа № 19, детский сад № 27, ИП Алла, парикмахерская «Незабудка», магазин «Пятерочка». Спальный сектор: ул. Ворошилова 62,64, ул. Мирошниченко 3, ул. Волынова 13,14, ул. Кочубея 1.Светофор: ул. Маяковского – ул. Волынова.

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