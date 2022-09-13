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Костанайцев просят сохранять спокойствие

Фото ALAU,KZ

Жителей города просим сохранять спокойствие и отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям. 

Костанайцев просят также соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных в учениях представителей государственных органов.

14 сентября 2022 года с 10.00 ч. до 12.00 ч. будет проведен смотр отряда экстренного реагирования г. Костанай на территории стоянки по ул. Гашека (за академией футбола) с дальнейшим проведением тактико-специальных учений на базе Котельной #3 Костанайского ТЭК, расположенного по адресу г. Костанай ул. Базовая 3.

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